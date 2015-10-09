"Манчестер Сити" в 33-го тура АПЛ-2025/26 обыграл на своем поле лондонский "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Этихаде" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов отыграл весь матч целиком.

На 16-й минуте Райан Шерки распечатал ворота и вывел "Манчестер Сити" вперёд. Спустя всего две минуты Кай Хаверц наказал за ошибку Джанлуиджи Доннарумму и восстановил равновесие. На 65-й минуте слово вновь сказал Эрлинг Холанд — его точный удар вернул хозяевам лидерство и стал решающим.

После этого матча "Манчестер Сити" с 67 очками идёт вторым в таблице АПЛ, а "Арсенал" с 70 баллами удерживает первую строчку. При этом у "горожан" остаётся игра в запасе.

В следующем туре "горожане" 22 апреля сыграют в гостях с "Бёрнли", а 25 апреля "Арсенал" примет "Ньюкасл Юнайтед".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!