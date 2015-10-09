Франция
Сегодня 09:21
 

ПСЖ сенсационно потерял очки в чемпионате Франции

ПСЖ сенсационно потерял очки в чемпионате Франции ©ФК ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" потерпел неожиданное поражение от "Лиона" в матче 30-го тура французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:2.

У победителей голы забили Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18-я). У проигравших один мяч отыграл Хвича Кварацхелия (90+4-я). При этом нападающий парижан Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти на 33-й минуте.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Лион" находится на четвёртой строчке с 54 баллами. 

В следующем туре "Лион" примет дома "Осер", а ПСЖ встретится на выезде с "Анже". Оба матча запланированы на 25 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 28 20 3 5 62-25 63
2 Ланс 29 20 2 7 57-29 62
3 Лион 30 16 6 8 45-30 54
4 Лилль 30 16 6 8 49-34 54
5 Ренн Стад 30 15 8 7 52-41 53
6 Марсель Олимпик 30 16 4 10 58-40 52
7 Монако ФК 30 15 5 10 52-45 50
8 Страсбур 29 12 7 10 46-37 43
9 Лорьян 30 10 11 9 40-44 41
10 Париж 30 9 11 10 40-46 38
11 Тулуза 30 10 7 13 41-42 37
12 Брест 29 10 7 12 38-44 37
13 Анже 30 9 7 14 26-40 34
14 Гавр 30 6 12 12 25-38 30
15 Ницца Олимпик 30 7 8 15 34-56 29
16 Осер 30 5 10 15 25-39 25
17 Нант 29 4 8 17 25-46 20
18 Метц 30 3 6 21 27-66 15

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 22:00
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Нант
Нант
(Нант)
