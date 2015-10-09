ПСЖ сенсационно потерял очки в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" потерпел неожиданное поражение от "Лиона" в матче 30-го тура французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:2.

У победителей голы забили Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18-я). У проигравших один мяч отыграл Хвича Кварацхелия (90+4-я). При этом нападающий парижан Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти на 33-й минуте.

Несмотря на поражение, ПСЖ с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Лион" находится на четвёртой строчке с 54 баллами.

В следующем туре "Лион" примет дома "Осер", а ПСЖ встретится на выезде с "Анже". Оба матча запланированы на 25 апреля.

