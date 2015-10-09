Казахстан завоевал 25 медалей на турнире по боксу и уделал Узбекистан

В Туркестане завершился международный турнир по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан и бывшего главного тренера национальной сборной Абдисалана Нурмаханова, сообщают Vesti.kz.

В этом году соревнования посвящены 90-летию легендарного боксёра, а победители определялись в 10-ти весовых категориях.

В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Азербайджана, Кыргызстана, Кувейта, Таджикистана, Узбекистана, а также различных регионов Казахстана.

По итогам турнира сборная Казахстана показала один из лучших результатов. Казахстанские боксёры завоевали 25 медалей: 8 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых.

В активе боксёров из Узбекистана восемь медалей - золото, серебро и шесть бронз.

Список чемпионов и призёров турнира:

50 килограммов

🥇Нургиса Турабеков (Туркестанская область)

🥈Ернар Карап (Абайская область)

🥉Дулат Амангелды (Астана)

🥉Иброхимжон Рахмонжонов (Узбекистан)

55 килограммов

🥇Кенже Муратулы (Алматинская область)

🥈Ядигар Алиев (Азербайджан)

🥉Кожиакбар Ибрагимов (Узбекистан)

🥉Асхат Сағындыков (Туркестанская область)

60 килограммов

🥇Хусравхон Рахимов (Таджикистан)

🥈Асиддин Рузимуродов (Узбекистан)

🥉Огабек Умаркулов (Узбекистан)

🥉Асылжан Серікбай (Шымкент)

65 килограммов

🥇Абзал Серік (Шымкент)

🥈Ерадыл Узакбай (Туркестанская область)

🥉Нурлыбек Османов (Шымкент)

🥉Жанарыс Орынбай (Шымкент)

70 килограммов

🥇Нуркадам Абдреш (Астана)

🥈Мейрбек Кыргызов (Кыргызстан)

🥉Абдулазиз Бохаймед (Кувейт)

🥉Мейирлан Абилашим (Туркестанская область)

75 килограммов

🥇Аман Конысбеков (Туркестанская область)

🥈Абубакр Гафуров (Таджикистан)

🥉Аднан Алхазвини (Кувейт)

🥉Сирожиддин Кожахметов (Узбекистан)

80 килограммов

🥇Нурканат Раиыс (Мангистауская область)

🥈Шохжохон Алишеров (Узбекистан)

🥉Бакберген Алиаскаров (Астана)

🥉Елсултан Тургынбек (Туркестанская область)

85 килограммов

🥇Ислам Бетаев (Астана)

🥈Самат Айтбай (Туркестанская область)

🥉Бекзат Таңатар (Шымкент)

🥉Бахромбек Хатамов (Таджкистан)

90 килограммов

🥇Бекболат Абдикарим (Туркестанская область)

🥈Жанатбек Акжанов (Туркестанская область)

🥉Нуржан Мауен (Актюбинская область)

🥉Жасулан Омар (Шымкент)

+90 килограммов

🥇Мадияр Саидрахимов (Узбекистан)

🥈Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)

🥉Даурен Сүйиндыков (Актюбинская область)

🥉Абдулазиз Абдумажидов (Узбекистан)

