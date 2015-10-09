Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 07:52
 

Казахстан завоевал 25 медалей на турнире по боксу и уделал Узбекистан

  Комментарии

Поделиться
Нурканат Райыс. Фото: ©КФБ

В Туркестане завершился международный турнир по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан и бывшего главного тренера национальной сборной Абдисалана Нурмаханова, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В этом году соревнования посвящены 90-летию легендарного боксёра, а победители определялись в 10-ти весовых категориях.

В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Азербайджана, Кыргызстана, Кувейта, Таджикистана, Узбекистана, а также различных регионов Казахстана.

По итогам турнира сборная Казахстана показала один из лучших результатов. Казахстанские боксёры завоевали 25 медалей: 8 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых.

В активе боксёров из Узбекистана восемь медалей - золото, серебро и шесть бронз.

Список чемпионов и призёров турнира:

50 килограммов
🥇Нургиса Турабеков (Туркестанская область)
🥈Ернар Карап (Абайская область)
🥉Дулат Амангелды (Астана)
🥉Иброхимжон Рахмонжонов (Узбекистан)

55 килограммов
🥇Кенже Муратулы (Алматинская область)
🥈Ядигар Алиев (Азербайджан)
🥉Кожиакбар Ибрагимов (Узбекистан)
🥉Асхат Сағындыков (Туркестанская область)

60 килограммов
🥇Хусравхон Рахимов (Таджикистан)
🥈Асиддин Рузимуродов (Узбекистан)
🥉Огабек Умаркулов (Узбекистан)
🥉Асылжан Серікбай (Шымкент)

65 килограммов
🥇Абзал Серік (Шымкент)
🥈Ерадыл Узакбай (Туркестанская область)
🥉Нурлыбек Османов (Шымкент)
🥉Жанарыс Орынбай (Шымкент)

70 килограммов
🥇Нуркадам Абдреш (Астана)
🥈Мейрбек Кыргызов (Кыргызстан)
🥉Абдулазиз Бохаймед (Кувейт)
🥉Мейирлан Абилашим (Туркестанская область)

75 килограммов
🥇Аман Конысбеков (Туркестанская область)
🥈Абубакр Гафуров (Таджикистан)
🥉Аднан Алхазвини (Кувейт)
🥉Сирожиддин Кожахметов (Узбекистан)

80 килограммов
🥇Нурканат Раиыс (Мангистауская область)
🥈Шохжохон Алишеров (Узбекистан)
🥉Бакберген Алиаскаров (Астана)
🥉Елсултан Тургынбек (Туркестанская область)

85 килограммов
🥇Ислам Бетаев (Астана)
🥈Самат Айтбай (Туркестанская область)
🥉Бекзат Таңатар (Шымкент)
🥉Бахромбек Хатамов (Таджкистан)

90 килограммов
🥇Бекболат Абдикарим (Туркестанская область)
🥈Жанатбек Акжанов (Туркестанская область)
🥉Нуржан Мауен (Актюбинская область)
🥉Жасулан Омар (Шымкент)

+90 килограммов
🥇Мадияр Саидрахимов (Узбекистан)
🥈Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)
🥉Даурен Сүйиндыков (Актюбинская область)
🥉Абдулазиз Абдумажидов (Узбекистан)


Реклама

Живи спортом!