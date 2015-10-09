Казахстан завоевал 25 медалей на турнире по боксу и уделал Узбекистан

В Туркестане завершился международный турнир по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан и бывшего главного тренера национальной сборной Абдисалана Нурмаханова, сообщают Vesti.kz.
В этом году соревнования посвящены 90-летию легендарного боксёра, а победители определялись в 10-ти весовых категориях.
В турнире приняли участие около 100 спортсменов из Азербайджана, Кыргызстана, Кувейта, Таджикистана, Узбекистана, а также различных регионов Казахстана.
По итогам турнира сборная Казахстана показала один из лучших результатов. Казахстанские боксёры завоевали 25 медалей: 8 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых.
В активе боксёров из Узбекистана восемь медалей - золото, серебро и шесть бронз.
Список чемпионов и призёров турнира:
50 килограммов
🥇Нургиса Турабеков (Туркестанская область)
🥈Ернар Карап (Абайская область)
🥉Дулат Амангелды (Астана)
🥉Иброхимжон Рахмонжонов (Узбекистан)
55 килограммов
🥇Кенже Муратулы (Алматинская область)
🥈Ядигар Алиев (Азербайджан)
🥉Кожиакбар Ибрагимов (Узбекистан)
🥉Асхат Сағындыков (Туркестанская область)
60 килограммов
🥇Хусравхон Рахимов (Таджикистан)
🥈Асиддин Рузимуродов (Узбекистан)
🥉Огабек Умаркулов (Узбекистан)
🥉Асылжан Серікбай (Шымкент)
65 килограммов
🥇Абзал Серік (Шымкент)
🥈Ерадыл Узакбай (Туркестанская область)
🥉Нурлыбек Османов (Шымкент)
🥉Жанарыс Орынбай (Шымкент)
70 килограммов
🥇Нуркадам Абдреш (Астана)
🥈Мейрбек Кыргызов (Кыргызстан)
🥉Абдулазиз Бохаймед (Кувейт)
🥉Мейирлан Абилашим (Туркестанская область)
75 килограммов
🥇Аман Конысбеков (Туркестанская область)
🥈Абубакр Гафуров (Таджикистан)
🥉Аднан Алхазвини (Кувейт)
🥉Сирожиддин Кожахметов (Узбекистан)
80 килограммов
🥇Нурканат Раиыс (Мангистауская область)
🥈Шохжохон Алишеров (Узбекистан)
🥉Бакберген Алиаскаров (Астана)
🥉Елсултан Тургынбек (Туркестанская область)
85 килограммов
🥇Ислам Бетаев (Астана)
🥈Самат Айтбай (Туркестанская область)
🥉Бекзат Таңатар (Шымкент)
🥉Бахромбек Хатамов (Таджкистан)
90 килограммов
🥇Бекболат Абдикарим (Туркестанская область)
🥈Жанатбек Акжанов (Туркестанская область)
🥉Нуржан Мауен (Актюбинская область)
🥉Жасулан Омар (Шымкент)
+90 килограммов
🥇Мадияр Саидрахимов (Узбекистан)
🥈Нурлан Сапарбай (Туркестанская область)
🥉Даурен Сүйиндыков (Актюбинская область)
🥉Абдулазиз Абдумажидов (Узбекистан)
