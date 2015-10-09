Старт Назым Кызайбай, или кто ещё выйдет от Казахстана в первый день Кубка мира по боксу

Сегодня, 20 апреля, в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) стартует первый этап Кубка мира-2026 по боксу под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В первый день соревнований от Казахстана на ринг выйдут пять боксёров, в том числе Назым Кызайбай - бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Азии (2021) и победитель этапа Кубка мира в Астане (2025).

В дневной сессии, которая начнётся в 19:00 по казахстанскому времени, свои поединки проведут трое представителей Казахстана.

Ринг А

54 кг, 1/16 финала:

Назым Кызайбай - Айсен Таскин (Турция), 2-я пара;

Ринг В

60 кг, 1/16 финала:

Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия), 8-я пара;

Ринг А

90 кг, 1/8 финала:

Даулет Толемисов - Фильо Исайас (Бразилия, серебряный призер ЧМ-2025), 10-я пара;

Вечерняя сессия (01:00) будет представлена двумя казахстанцами:

Ринг В

70 кг, 1/16 финала:

Фарух Токтасынов - Джон МакКоннел (Ирландия), 4-я пара;

Ринг А

80 кг, 1/16 финала:

Диас Молжигитов - Кай Ториабе (Япония), 13-я пара.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!