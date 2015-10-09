Старт Назым Кызайбай, или кто ещё выйдет от Казахстана в первый день Кубка мира по боксу

Сегодня, 20 апреля, в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) стартует первый этап Кубка мира-2026 по боксу под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.
В первый день соревнований от Казахстана на ринг выйдут пять боксёров, в том числе Назым Кызайбай - бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Азии (2021) и победитель этапа Кубка мира в Астане (2025).
В дневной сессии, которая начнётся в 19:00 по казахстанскому времени, свои поединки проведут трое представителей Казахстана.
Ринг А
54 кг, 1/16 финала:
Назым Кызайбай - Айсен Таскин (Турция), 2-я пара;
Ринг В
60 кг, 1/16 финала:
Жансери Кошербаев - Джуд Галлахер (Ирландия), 8-я пара;
Ринг А
90 кг, 1/8 финала:
Даулет Толемисов - Фильо Исайас (Бразилия, серебряный призер ЧМ-2025), 10-я пара;
Вечерняя сессия (01:00) будет представлена двумя казахстанцами:
Ринг В
70 кг, 1/16 финала:
Фарух Токтасынов - Джон МакКоннел (Ирландия), 4-я пара;
Ринг А
80 кг, 1/16 финала:
Диас Молжигитов - Кай Ториабе (Япония), 13-я пара.
Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.
С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - здесь.
Кроме того, Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу. Подробности - тут.
