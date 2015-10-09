Видео первой победы Назым Кызайбай на Кубке мира в Бразилии

Казахстанская боксёрша Назым Кызайбай успешно стартовала на первом этапе Кубка мира по боксу 2026 года под эгидой World Boxing, который проходит в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В поединке 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов её соперницей стала Айсен Таскин. Казахстанка уверенно провела бой, выиграв раунды со счётом 5:0, 4:1 и 4:1.

По итогам встречи Кызайбай одержала победу раздельным решением судей (4:1) и вышла в 1/8 финала турнира.

Представляем вашему вниманию видео победного боя Кызайбай.

