Разгромом обернулся бой Казахстана на Кубке мира по боксу

Казахстанец Даулет Тулемисов не смог пробиться в 1/4 финала первого этапа Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов ему противостоял серебряный призер ЧМ-2025 в Ливерпуле Фильо Исайас из Бразилии.

Первый раунд сложился в пользу бразильца раздельным решением судей - 4:1. Второй отрезок боя также остался за хозяином ринга - 5:0. Третий раунд также сложился в пользу Исайаса, который выиграл бой единогласным решением судей.

Отметим, что сегодня, в первый день турнира на ринг выйдут еще два представителя Казахстана.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

