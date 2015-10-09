Любительский бокс
Сегодня 21:17
 

Казахстан понес первую потерю на Кубке мира по боксу

Жансери Кошербаев. Фото: Kazakhstan Boxing Federation©

Казахстанец Жансери Кошербаев не смог выйти в 1/8 финала первого этапа Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов он встречался с ирландским боксером Джудом Галлахером.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой ирландца раздельным решением судей. 

Отметим, что сегодня, в первый день турнира на ринг выйдут еще три представителя Казахстана. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - ЗДЕСЬ.

Кроме того, Казахстан досрочно вышел в финал и взял две медали этапа Кубка мира по боксу. Подробности - ТУТ.

