Казахстан понес первую потерю на Кубке мира по боксу

Казахстанец Жансери Кошербаев не смог выйти в 1/8 финала первого этапа Кубка мира по боксу 2026 года от World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов он встречался с ирландским боксером Джудом Галлахером.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой ирландца раздельным решением судей.

Отметим, что сегодня, в первый день турнира на ринг выйдут еще три представителя Казахстана.

Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

