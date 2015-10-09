Казахстан учинил разгром с 10 шайбами и одержал вторую победу на ЧМ-2026

Сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящего в Польше, сообщают Vesti.kz.

Во втором туре подопечные подопечные Максима Худякова встречались с хозяевами - командой Польши и одержали уверенную победу со счётом 10:2.

В составе казахстанской команды шайбы забросили Егор Ким (10-я минута), Егор Кравченко (14-я), Илья Громов (37-я и 43-я), Никита Гридасов (43-я и 50-я), Ерлан Ахмутинов (49-я), Таир Бигаринов (53-я), Святослав Евплов (58-я) и Жахангер Тлеухан (60-я). У Польши отличились Габриэль Всол (4-я) и Виктор Танчик (28-я).

Благодаря этой победе Казахстан набрал шесть очков и делит первое-второе места со Швейцарией (6).

Напомним, на старте турнира сборная Казахстана одержала победу над командой Венгрии — 5:2.

Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут против Украины 21 апреля.

Также в дивизионе IА сборной Казахстана предстоит сыграть со Швейцарией (23 апреля) и Словенией (24 апреля).

