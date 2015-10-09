Рыбакина узнала своё место в рейтинге WTA после победы в Штутгарте

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Что касается казахстанок, то Елена Рыбакина, выигравшая турнир категории WTA 500 в Штутгарте, сохранила за собой второе место.

• Юлия Путинцева потеряла три строчки и расположилась на 80-й позиции.

• Жибек Куламбаева, напротив, прибавила два пункта, поднявшись на 395-е место.

• Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко, а топ-3 по-прежнему замыкает американка Кори Гауфф.

Парный разряд

• Лучшая теннисистка Казахстана в паре Анна Данилина также занимает седьмое место.

• В первой тройке те же лидеры: Элизе Мертенс (Бельгия), Катерина Синякова (Чехия), Жасмин Паолини и Сара Эррани (обе - Италия) - последние двое делят третью позицию.

