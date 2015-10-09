Елена Рыбакина узнала соперниц на пути к титулу в Мадриде

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина узнала возможный путь к титулу на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.

Возможный путь Елены Рыбакиной:

• 1-й круг — пропуск (Bye);

• 2-й круг — Антония Ружич / Елена-Габриэла Русе;

• 3-й круг — Чжэн Циньвэнь / София Кенин / Эшлин Крюгер;

• 1/8 финала — Мэдисон Киз / Елена Остапенко;

• 1/4 финала — Аманда Анисимова / Екатерина Александрова / Элизе Мертенс / Александра Эала;

• 1/2 финала — Джессика Пегула / Кори Гауфф / Виктория Мбоко / Линда Носкова / Марта Костюк;

• финал — Арина Соболенко / Ига Швёнтек / Элина Свитолина / Жасмин Паолини / Мирра Андреева.

Турнир пройдёт с 21 апреля по 3 мая. Призовой фонд составляет 8 235 000 долларов.

Напомним, что в минувшие выходные Елена Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) и возглавила чемпионскую гонку.

