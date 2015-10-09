Рыбакина возглавила WTA Race: как изменилась чемпионская гонка после её триумфа

Произошли некоторые изменения в рейтинге чемпионской гонки WTA, передают Vesti.kz.

Новым лидером WTA Race стала Елена Рыбакина, выигравшая на минувших выходных турнир категории WTA 500 в Штутгарте (Германия). Казахстанская теннисистка поднялась на первое место, оттеснив на второе белоруску Арину Соболенко.

На шестую строчку поднялась россиянка Мирра Андреева, уступившая Рыбакиной в полуфинале соревнования в Штутгарте. Канадка Виктория Мбоко опустилась на седьмую позицию.

Топ-8 чемпионской гонки WTA:

1. (+1) Елена Рыбакина (Казахстан) - 3 983 очка

2. (-1) Арина Соболенко (Беларусь) - 3 800

3. (3) Джессика Пегула (США) - 2 905

4. (4) Элина Свитолина (Украина) - 2 450

5. (5) Каролина Мухова (Чехия) - 2 270

6. (+1) Мирра Андреева (Россия) - 2 063

7. (-1) Виктория Мбоко (Канада) - 1 927

8. (8) Кори Гауфф (США) - 1 803

Чемпионская гонка WTA (WTA Race) - это ежегодный рейтинг теннисисток, учитывающий очки, набранные только в текущем календарном году. По итогам сезона восемь лучших спортсменок квалифицируются на Итоговый турнир года - WTA Finals.

