WTA
Сегодня 17:30
 

Елена Рыбакина на разгроме выиграла турнир за 572 миллиона

Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) выиграла турнир серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) выиграла турнир серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

В решающей матче казахстанка встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой (№12).

Первый сет противостояния получился упорным и завершился в пользу Рыбакиной на тай-брейке со счетом 7:5. Примечательно, что Рыбакина выигрывала первую партию со счетом 3:0, 4:1 и 5:2.

Второй сет Рыбакина забрала с разгромом - 6:1. Матч продолжался один час и 18 минут.

Отметим, что турнир в Штутгарте прошел с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир. Для казахстанки это второй титул в 2026 году. В январе Елена выиграла Australian Open.

