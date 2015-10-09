Елена Рыбакина на разгроме выиграла турнир за 572 миллиона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) выиграла турнир серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

В решающей матче казахстанка встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой (№12).

Первый сет противостояния получился упорным и завершился в пользу Рыбакиной на тай-брейке со счетом 7:5. Примечательно, что Рыбакина выигрывала первую партию со счетом 3:0, 4:1 и 5:2.

Второй сет Рыбакина забрала с разгромом - 6:1. Матч продолжался один час и 18 минут.

Отметим, что турнир в Штутгарте прошел с 13 по 19 апреля. Призовой фонд соревнований составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир. Для казахстанки это второй титул в 2026 году. В январе Елена выиграла Australian Open.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!