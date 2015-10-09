Мировой футбол
Сегодня 21:22
 

Роналду забил 969-й гол в 1/4 финала Лиги чемпионов

©instagram.com/alnassr

Саудовский "Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Васл" из ОАЭ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, сообщают Vesti.kz.

Саудовский "Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Васл" из ОАЭ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Дубае завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Счёт в игре был открыт уже на 11-й минуте — отличился форвард гостей Криштиану Роналду. Вскоре преимущество "Аль-Насра" укрепил защитник Иньиго Мартинес, забивший на 24-й минуте, а ещё через две минуты Абдулела Аль-Амри довёл разницу до крупной. Точку в матче поставил Садио Мане, поразивший ворота соперника на 80-й минуте — 4:0.

Отметим, что этот мяч стал для Криштиану Роналду 969-м в профессиональной карьере.

В полуфинале турнира "Аль-Наср" сыграет с победителем противостояния "Аль-Ахли" — "Аль-Хуссейн".

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 апреля 22:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Осасуна
Осасуна
(Памплона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Осасуна
Проголосовало 7 человек

