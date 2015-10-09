Рыбакина выехала на корт на выигранном Porsche

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) стала победительницей турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), получив за этот триумф Porsche 911 Carrera S ярко-лимонного цвета, сообщают Vesti.kz.

В финале казахстанка уверенно разобралась с представительницей Чехии Каролиной Муховой — 7:5, 6:1.

Сразу после победы казахстанка прокатилась по корту на своем автомобиле.

В 2024 году Казахстанка уже выигрывала данный турнир.

Этот титул стал для Рыбакиной уже вторым в текущем сезоне — ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

За победу в турнире спортсменка получит 500 рейтинговых очков и 160 тысяч евро призовых.

Кроме того, успех в очередной раз усилил её позиции в мировом теннисе — Рыбакина стала первой в чемпионской гонке сезона, что стало историческим достижением для Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!