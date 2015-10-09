Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте и получила Porsche 911

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) одержала победу на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) и получила и традиционный для этих соревнований приз — эффектный Porsche 911 Carrera S ярко-лимонного цвета, сообщают Vesti.kz.

В финале казахстанка уверенно разобралась с представительницей Чехии Каролиной Муховой — 7:5, 6:1.

Для Рыбакиной этот успех стал уже вторым в Штутгарте — ранее она побеждала здесь в 2024 году, тогда в её распоряжении оказался Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Позже теннисистка признавалась, что ради возможности сесть за руль пришлось даже получать водительские права.

Титул в Германии стал для 26-летней спортсменки 13-м в карьере и вторым в текущем сезоне. Ранее она уже отметилась победой на Открытый чемпионат Австралии-2026, закрепив статус одной из главных звезд мирового тура.

