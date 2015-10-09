Самородов забил, но "Спартак" не оставил шансов "Ахмату"

В матче 25-го тура РПЛ сезона-2025/26 московский "Спартак" уверенно разобрался с грозненским "Ахматом" — 3:1, сообщают Vesti.kz.

Хозяева захватили инициативу уже в первом тайме: на 21-й минуте счёт открыл Эсекьель Барко, спустя семь минут Кристофер Мартинс увеличил разрыв, а к 40-й минуте Жедсон Фернандеш довёл преимущество до крупного — 3:0.

Однако ещё до перерыва "Ахмат" сумел сократить отставание — на 41-й минуте отличился форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Для казахстанца этот мяч стал пятым в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее он оформил дубль в игре против "Сочи" (2:4), забил победный гол московскому ЦСКА (1:0), а также отметился в матче с "Локомотивом" (2:2).

Отметим, что Самородов отыграл встречу целиком, а другой игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек появился на поле в составе "Ахмата" на 46-й минуте.

"Спартак" благодаря этой победе набрал 45 очков и поднялся на четвертое место. У "Ахмата" 31 балл и девятая строчка в таблице.

