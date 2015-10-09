Недоволен Кенжебеком? Черчесов сделал заявление и вспомнил о сборной Казахстана

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объяснил отсутствие стабильного игрового времени у казахстанца Галымжана Кенжебека. В матче 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" (1:3) он вышел на поле после перерыва, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летнему вингеру не удалось помочь команде отыграться, так как во втором тайме голов не было. Единственный мяч в составе гостей оформил другой казахстанец Максим Самородов.

- "Надежды юношей питают", да? Ну, смотри, понятен ваш вопрос. Если вы помните, когда Самородов пришел в "Ахмат", ему тоже время понадобилось, чтобы он в себя пришёл. И в сборной, кстати, у меня не играл тогда, потому что, ну, всё-таки переход дался непросто. А что касается Кенжебека - ну, любому футболисту надо время. Другое дело, как этим временем воспользоваться. Я-то ему даю время, но вот такое чувство, что он сам себе не дает время. Просто хочется, хочется... Но сегодня вот 45 минут сыграл. Вам он понравился? О, видишь как! Ну, значит, мы футбол видим одним взглядом. Тем более в Казахстане поработал, научился вашим взглядом смотреть. Ну, давайте так: это его первые 45 минут на таком уровне. И я вот до этого сказал - тонус нужен определённый. Главное - правильно к игре готовиться, не "кушать" себя изнутри, потому что не играю. Не таких, как он, начинал спотыкаясь, что ли. Поэтому моя задача, как главного тренера, с футболистами иногда - вернее, чаще, чем надо - потерпеть с ними, чтобы они выросли. Поэтому 45 минут мы разберём. Главное, чтобы в следующем матче было поступательное движение.

Напомним, что Кенжебек стал игроком "Ахмата" в зимнее трансферное окно. Он принял участие в четырёх матчах РПЛ, но результативными действиями пока не отметился.

За пять туров до конца чемпионата "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 балл.

