Россия
Сегодня 00:33
 

Самородов сделал признание об "Актобе" и трансферных слухах после гола "Спартаку"

Самородов сделал признание об "Актобе" и трансферных слухах после гола "Спартаку" Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"©

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов дал интервью корреспонденту Vesti.kz после игры 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:3). В этой встрече он забил единственный гол своей команды.

С конца февраля, как началась вторая часть сезона в РПЛ, Самородов набрал уже шесть голевых действий, забив три гола и сделав три ассиста. Однако сегодня его усилий было недостаточно для командного успеха.


- Ну, конечно, всегда обидно проигрывать. Что сказать? Довольно хорошая игра с хорошим соперником из верхней части турнирной таблицы. Первый тайм, я скажу, мы вообще не играли, за исключением двух моментов в начале, которые мы, к сожалению, не реализовали. Моё мнение такое.

- Твоя высокая результативность во втором круге связана с рождением дочери?

- Ну, скажу, что да. По-другому быть не может (улыбается).

- Продолжаешь ли ты следить за казахстанским чемпионатом? Как оценишь ситуацию в "Актобе" сейчас?

- Конечно, всегда за "Актобе" слежу. Стараюсь, когда возможность есть - всегда смотрю. Переживаю, болею. Кстати, сегодня не успел (посмотреть). Проиграли? К сожалению, да.

- Ходят слухи, что летом вы в некоем российском топ-клубе можете оказаться. Были ли уже разговоры с кем-то? И какие предпочтения?

- Ну, знаете, сколько я слухов слышал... Отовсюду слышны слухи, но конкретики никакой нет, поэтому не могу сказать. Если будет конкретика, я конкретно отвечу вам на этот вопрос. Что хотел бы для своего будущего? Ну, конечно, для себя хочу только лучшее. Но пока что я здесь, и мне хорошо.

- Тебя считают одним из самых сильных дриблёров в РПЛ. Как тебе такой комплимент? И, может быть, ты назовешь свой топ в РПЛ в этом смысле?

- Конечно, очень приятно. Спасибо тем, кто называет меня. Но топ... Я думаю, лучше это говорить на трезвую голову, а не сейчас - мне очень тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Но Лечи (Садулаев) - топ-1 для меня. Кто ещё? Ну, Барко - 100 процентов... Всё, больше затрудняюсь.


Добавим, что в 24 матчах этого сезона РПЛ 23-летний Самородов забил пять голов и сделал четыре ассиста. Однако на высокий уровень стабильности он вышел уже после зимней паузы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
3 Локомотив М 25 13 9 3 51-33 48
4 Спартак М 25 13 6 6 41-33 45
5 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
6 ЦСКА М 25 13 4 8 37-27 43
7 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
8 Динамо М 25 9 8 8 44-36 35
9 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11 Крылья Советов 25 5 8 12 26-45 23
12 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13 Акрон Тл 25 5 8 12 31-44 23
14 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16 Сочи 25 4 3 18 22-53 15

