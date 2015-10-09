Самородов сделал признание об "Актобе" и трансферных слухах после гола "Спартаку"

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов дал интервью корреспонденту Vesti.kz после игры 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:3). В этой встрече он забил единственный гол своей команды.

С конца февраля, как началась вторая часть сезона в РПЛ, Самородов набрал уже шесть голевых действий, забив три гола и сделав три ассиста. Однако сегодня его усилий было недостаточно для командного успеха.

- Ну, конечно, всегда обидно проигрывать. Что сказать? Довольно хорошая игра с хорошим соперником из верхней части турнирной таблицы. Первый тайм, я скажу, мы вообще не играли, за исключением двух моментов в начале, которые мы, к сожалению, не реализовали. Моё мнение такое.

- Твоя высокая результативность во втором круге связана с рождением дочери?

- Ну, скажу, что да. По-другому быть не может (улыбается).

- Продолжаешь ли ты следить за казахстанским чемпионатом? Как оценишь ситуацию в "Актобе" сейчас?

- Конечно, всегда за "Актобе" слежу. Стараюсь, когда возможность есть - всегда смотрю. Переживаю, болею. Кстати, сегодня не успел (посмотреть). Проиграли? К сожалению, да.

- Ходят слухи, что летом вы в некоем российском топ-клубе можете оказаться. Были ли уже разговоры с кем-то? И какие предпочтения?

- Ну, знаете, сколько я слухов слышал... Отовсюду слышны слухи, но конкретики никакой нет, поэтому не могу сказать. Если будет конкретика, я конкретно отвечу вам на этот вопрос. Что хотел бы для своего будущего? Ну, конечно, для себя хочу только лучшее. Но пока что я здесь, и мне хорошо.

- Тебя считают одним из самых сильных дриблёров в РПЛ. Как тебе такой комплимент? И, может быть, ты назовешь свой топ в РПЛ в этом смысле?

- Конечно, очень приятно. Спасибо тем, кто называет меня. Но топ... Я думаю, лучше это говорить на трезвую голову, а не сейчас - мне очень тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Но Лечи (Садулаев) - топ-1 для меня. Кто ещё? Ну, Барко - 100 процентов... Всё, больше затрудняюсь.

Добавим, что в 24 матчах этого сезона РПЛ 23-летний Самородов забил пять голов и сделал четыре ассиста. Однако на высокий уровень стабильности он вышел уже после зимней паузы.

Недоволен Кенжебеком? Черчесов сделал заявление и вспомнил о сборной Казахстана

