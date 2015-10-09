Франция
Сегодня 10:00
 

Луис Энрике ответил на критику после неожиданного поражения ПСЖ

Луис Энрике. ©ФК ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о ротации состава в матче 30-го Лиги 1 против "Лиона", а также объяснил неожиданное поражение своей команды, передают Vesti.kz.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о ротации состава в матче 30-го Лиги 1 против "Лиона", а также объяснил неожиданное поражение своей команды, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:2.

"Если вы этого не понимаете, значит, вы ничего не понимаете. Предстоит сыграть девять матчей составом в 27 игроков. Что, по-вашему, нужно делать? После поражения очень легко рассуждать о том, что мы провалились. Но я считаю, что управлять командой нужно именно так, потому что мы нацелены на победу в турнирах", - приводит слова тренера RMC Sport.

О том, является ли Лига чемпионов приоритетом по сравнению с Лигой 1:

"Нет, приоритет — это оба турнира, в которых мы можем победить".

О поражении "Лиону":

"Мы стремились доминировать в матче и создавать моменты. Но они забили два гола из своих первых же двух ситуаций. Мы поняли, что будет трудно. Мы пытались создавать шансы, нанесли 23 удара, не реализовали пенальти. Пытались переломить эту динамику, но это оказалось невозможно. "Лион" провел отличный матч — это футбол. Нужно принять это и готовиться к следующим играм. Мы будем играть каждые три дня. Мы будем стремиться к победе во всех турнирах. Необходимо давать игровое время многим футболистам, чтобы иметь возможность играть в таком плотном графике".

Несмотря на поражение, ПСЖ с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Лион" идёт четвёртым с 54 баллами.

В следующем туре "Лион" примет на своём поле "Осер", а ПСЖ сыграет на выезде с "Анже". Оба матча запланированы на 25 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 28 20 3 5 62-25 63
2 Ланс 29 20 2 7 57-29 62
3 Лион 30 16 6 8 45-30 54
4 Лилль 30 16 6 8 49-34 54
5 Ренн Стад 30 15 8 7 52-41 53
6 Марсель Олимпик 30 16 4 10 58-40 52
7 Монако ФК 30 15 5 10 52-45 50
8 Страсбур 29 12 7 10 46-37 43
9 Лорьян 30 10 11 9 40-44 41
10 Париж 30 9 11 10 40-46 38
11 Тулуза 30 10 7 13 41-42 37
12 Брест 29 10 7 12 38-44 37
13 Анже 30 9 7 14 26-40 34
14 Гавр 30 6 12 12 25-38 30
15 Ницца Олимпик 30 7 8 15 34-56 29
16 Осер 30 5 10 15 25-39 25
17 Нант 29 4 8 17 25-46 20
18 Метц 30 3 6 21 27-66 15

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 22:00
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Нант
Нант
(Нант)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Нант
Проголосовало 106 человек

