Елена Рыбакина опередила Соболенко в чемпионской гонке

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) возглавила чемпионскую гонку WTA, сообщают Vesti.kz.

По данным live-tennis.eu Рыбакина 500 очков за победу на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) и теперь имеет в активе 3983 балла. Таким образом, она вышла на первое место, обойдя первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко, у которой 3800 очков.

Отмечается, что это стало историческим достижением для Казахстана.

Добавим, что 2024 году казахстанка уже выигрывала данный турнир.

Этот титул стал для Рыбакиной уже вторым в текущем сезоне — ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

За победу в турнире спортсменка получит 500 рейтинговых очков и 160 тысяч евро призовых.

