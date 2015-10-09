Полгода без пропущенных голов: как Алип стал талисманом "Зенита" в обороне?

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в этом сезоне может завоевать своё четвёртое чемпионство в составе "Зенита" в российской премьер-лиге (РПЛ). После 25-го тура команда вырвалась в лидеры турнирной таблицы. Но в этом материале мы сделали акцент на другой крутой статистике казахстанца - корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Накануне "Зенит" с минимальным счётом в гостях обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0), а "Краснодар" дома поделил очки с калининградской "Балтикой" (2:2). Таким образом сине-бело-голубые обошли быков на один балл - 55 против 54. Впереди пять финальных туров, а очных матчей между ними уже не будет.

"Зенит" не пропускает при Алипе почти полгода: как так?

Если главному тренеру Сергею Семаку показать эту статистику, то не исключено, что он будет чаще обращаться к услугам капитана сборной Казахстана. Дело в том, что когда Алип на поле - команда не пропускает. И это длится с начала ноября прошлого года!

5 ноября 2025-го "Зенит" проиграл в домашнем кубковом матче московскому "Динамо" (1:3). В той игре Алип вышел в стартовом составе, но был заменён во второй тайме при счёте 0:1 в пользу соперника. И с тех пор питерцы при Нуралы на поле не пропускают.

Серия длится уже 11 матчей, в которую включены и игры в рамках РПЛ, и кубковые баталии. Лучше расписать серию по порядку, перечисляя каждый матч:

09.11.2025, гостевая ничья с "Крыльями Советов" в РПЛ (1:1). Алип вышел в старте, но был заменён в перерыве, гол команда пропустила уже без него во втором тайме; 27.11.2025, гостевая победа над московским "Динамо" в Кубке России (1:0). Алип вышел в старте и сыграл все 90 минут, помог команде сохранить ворота в неприкосновенности; 30.11.2025, домашняя победа над "Рубином" в РПЛ (1:0). Алип вышел в старте на позиции левого защитника и сыграл все 90 минут, ещё один "сухарь"; 06.12.2025, домашняя победа над "Акроном" в РПЛ (2:0). Алип снова в старте на левом фланге, 90 минут и сухой матч; 27.02.2026, домашняя победа над "Балтикой" в РПЛ (1:0). Алип вышел на замену на 90+1-й минуте, команда не пропустила; 03.03.2026, гостевая победа над "Балтикой" в Кубке России (1:0). Алип вышел в старте, отыграл 90 минут и помог сыграть команде на ноль; 18.03.2026, домашняя победа над махачкалинским "Динамо" в Кубке России (1:0). Алип в старте, провёл на поле 90 минут, команда не пропустила; 22.03.2026, гостевая победа над московским "Динамо" в РПЛ (3:1). Алип вышел на 90-й минуте, при нём команда не пропустила; 08.04.2026, домашняя ничья (в основное время) со "Спартаком" в Кубке России (0:0). Алип вышел в старте, отыграл все 90 минут, помог сохранить ворота на замке, а ещё забил в серии послематчевых пенальти, однако "Зенит" проиграл; 12.04.2026, домашняя ничья с "Краснодаром" в РПЛ (1:1). Алип вышел на замену на 90+2-й, при нём команда не пропустила в меньшинстве; 19.04.2026, гостевая победа над махачкалинским "Динамо" в РПЛ (1:0). Алип вышел на замену на 90+3-й, команда не пропустила.

Больше 11 часов без пропущенных голов с Алипом

Суммарно, после того самого пропущенного гола от "Динамо" 5 ноября, Алип отыграл уже 686 минут без пропущенных голов (с учётом добавленных минут к каждому тайму в каждой игре). Это более 11 часов игрового времени.

До конца сезона "Зениту" осталось провести пять последних матчей в РПЛ: выезд к "Локомотиву" (22 апреля), дома с "Ахматом" (26 апреля), выезд к ЦСКА (2 мая), дома с "Сочи" (10 мая) и выезд к "Ростову" (17 мая).

В РПЛ Алип не появлялся в стартовом составе с декабря, когда он подменял травмированного Дугласа Сантоса на левом фланге обороны. В центре защиты он не играл в старте с середины октября. Поэтому сложно верится, что Семак будет задействовать Алипа в основе в заключительных матчах, но, как мы видим, у казахстанца хорошая статистика и после выходов на замену, поэтому тренер даёт ему немаловажную роль.

Алип с чемпионским трофеем РПЛ в 2024 году

Добавим, что Алип уже становился чемпионом России на протяжении трёх лет подряд (2022-2024), и только в прошлом году золото досталось другому клубу - "Краснодару". Получится ли сине-бело-голубым вернуть себе звание чемпионов? Узнаем в ближайший месяц.

