Россия
Сегодня 10:38
 

Полгода без пропущенных голов: как Алип стал талисманом "Зенита" в обороне?

Нуралы Алип с одноклубниками. Фото: ФК "Зенит"©

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в этом сезоне может завоевать своё четвёртое чемпионство в составе "Зенита" в российской премьер-лиге (РПЛ). После 25-го тура команда вырвалась в лидеры турнирной таблицы. Но в этом материале мы сделали акцент на другой крутой статистике казахстанца - корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом.

Накануне "Зенит" с минимальным счётом в гостях обыграл махачкалинское "Динамо" (1:0), а "Краснодар" дома поделил очки с калининградской "Балтикой" (2:2). Таким образом сине-бело-голубые обошли быков на один балл - 55 против 54. Впереди пять финальных туров, а очных матчей между ними уже не будет.


"Зенит" не пропускает при Алипе почти полгода: как так?

Если главному тренеру Сергею Семаку показать эту статистику, то не исключено, что он будет чаще обращаться к услугам капитана сборной Казахстана. Дело в том, что когда Алип на поле - команда не пропускает. И это длится с начала ноября прошлого года!

5 ноября 2025-го "Зенит" проиграл в домашнем кубковом матче московскому "Динамо" (1:3). В той игре Алип вышел в стартовом составе, но был заменён во второй тайме при счёте 0:1 в пользу соперника. И с тех пор питерцы при Нуралы на поле не пропускают.

Нуралы Алип в Кубке России 2025/26

Серия длится уже 11 матчей, в которую включены и игры в рамках РПЛ, и кубковые баталии. Лучше расписать серию по порядку, перечисляя каждый матч:

  1. 09.11.2025, гостевая ничья с "Крыльями Советов" в РПЛ (1:1). Алип вышел в старте, но был заменён в перерыве, гол команда пропустила уже без него во втором тайме;
  2. 27.11.2025, гостевая победа над московским "Динамо" в Кубке России (1:0). Алип вышел в старте и сыграл все 90 минут, помог команде сохранить ворота в неприкосновенности;
  3. 30.11.2025, домашняя победа над "Рубином" в РПЛ (1:0). Алип вышел в старте на позиции левого защитника и сыграл все 90 минут, ещё один "сухарь";
  4. 06.12.2025, домашняя победа над "Акроном" в РПЛ (2:0). Алип снова в старте на левом фланге, 90 минут и сухой матч;
  5. 27.02.2026, домашняя победа над "Балтикой" в РПЛ (1:0). Алип вышел на замену на 90+1-й минуте, команда не пропустила;
  6. 03.03.2026, гостевая победа над "Балтикой" в Кубке России (1:0). Алип вышел в старте, отыграл 90 минут и помог сыграть команде на ноль;
  7. 18.03.2026, домашняя победа над махачкалинским "Динамо" в Кубке России (1:0). Алип в старте, провёл на поле 90 минут, команда не пропустила;
  8. 22.03.2026, гостевая победа над московским "Динамо" в РПЛ (3:1). Алип вышел на 90-й минуте, при нём команда не пропустила;
  9. 08.04.2026, домашняя ничья (в основное время) со "Спартаком" в Кубке России (0:0). Алип вышел в старте, отыграл все 90 минут, помог сохранить ворота на замке, а ещё забил в серии послематчевых пенальти, однако "Зенит" проиграл;
  10. 12.04.2026, домашняя ничья с "Краснодаром" в РПЛ (1:1). Алип вышел на замену на 90+2-й, при нём команда не пропустила в меньшинстве;
  11. 19.04.2026, гостевая победа над махачкалинским "Динамо" в РПЛ (1:0). Алип вышел на замену на 90+3-й, команда не пропустила.

Нуралы Алип празднует забитый пенальти

Больше 11 часов без пропущенных голов с Алипом

Суммарно, после того самого пропущенного гола от "Динамо" 5 ноября, Алип отыграл уже 686 минут без пропущенных голов (с учётом добавленных минут к каждому тайму в каждой игре). Это более 11 часов игрового времени.

До конца сезона "Зениту" осталось провести пять последних матчей в РПЛ: выезд к "Локомотиву" (22 апреля), дома с "Ахматом" (26 апреля), выезд к ЦСКА (2 мая), дома с "Сочи" (10 мая) и выезд к "Ростову" (17 мая).

В РПЛ Алип не появлялся в стартовом составе с декабря, когда он подменял травмированного Дугласа Сантоса на левом фланге обороны. В центре защиты он не играл в старте с середины октября. Поэтому сложно верится, что Семак будет задействовать Алипа в основе в заключительных матчах, но, как мы видим, у казахстанца хорошая статистика и после выходов на замену, поэтому тренер даёт ему немаловажную роль.

Нуралы Алип - чемпион РПЛ

Алип с чемпионским трофеем РПЛ в 2024 году

Добавим, что Алип уже становился чемпионом России на протяжении трёх лет подряд (2022-2024), и только в прошлом году золото досталось другому клубу - "Краснодару". Получится ли сине-бело-голубым вернуть себе звание чемпионов? Узнаем в ближайший месяц.

Фото: ФК "Зенит"/Анна Мейер (1,3), ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов (2)©️

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3 Локомотив М 25 13 9 3 51-33 48
4 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5 Спартак М 25 13 6 6 41-33 45
6 ЦСКА М 25 13 4 8 37-27 43
7 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
8 Динамо М 25 9 8 8 44-36 35
9 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11 Крылья Советов 25 5 8 12 26-45 23
12 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13 Акрон Тл 25 5 8 12 31-44 23
14 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16 Сочи 25 4 3 18 22-53 15

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
