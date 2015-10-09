Автогол решил судьбу матча "Зенита" Алипа в РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл на выезде махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура РПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте форвард "Зенита" Александр Соболев не реализовал пенальти, упустив шанс увеличить преимущество своей команды.

Однако уже спустя восемь минут ситуация резко изменилась — полузащитник махачкалинцев Никита Глушков срезал мяч в собственные ворота, подарив сопернику гол.

Отметим, что защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 90+2-й минуте.

По итогам 25 туров Российской Премьер-лиги "Динамо" имеет в активе 23 очка и располагается на 12-й позиции. В свою очередь, "Зенит" с 55 баллами удерживает лидерство в таблице, хотя "Краснодар" (53 очка) сохраняет интригу в чемпионской гонке, имея матч в запасе.

