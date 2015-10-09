Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Россия
Сегодня 19:22
 

Автогол решил судьбу матча "Зенита" Алипа в РПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл на выезде махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура РПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте форвард "Зенита" Александр Соболев не реализовал пенальти, упустив шанс увеличить преимущество своей команды.

Однако уже спустя восемь минут ситуация резко изменилась — полузащитник махачкалинцев Никита Глушков срезал мяч в собственные ворота, подарив сопернику гол.

Отметим, что защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 90+2-й минуте.

По итогам 25 туров Российской Премьер-лиги "Динамо" имеет в активе 23 очка и располагается на 12-й позиции. В свою очередь, "Зенит" с 55 баллами удерживает лидерство в таблице, хотя "Краснодар" (53 очка) сохраняет интригу в чемпионской гонке, имея матч в запасе.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Лион
Лион
(Лион)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Лион
Проголосовало 123 человек

Реклама

Живи спортом!