Юрген Клопп принял решение по работе в "Реале"

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не рассматривает вариант с работой в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.com.

По информации источника, 58-летний немецкий специалист доволен своей текущей ролью в футбольной структуре Red Bull и не планирует возвращаться к клубной тренерской работе в ближайшее время.

Отмечается, что между "Реалом" и Клоппом нет никаких активных контактов, а сам немецкий специалист нацелен на другую долгосрочную цель – работу со сборной Германии в будущем. Также сообщается, что мадридский клуб выходил с предложением на специалиста, но он отказался.

Последним тренерским местом Клоппа был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством "красные" выиграли Лигу чемпионов и стали чемпионами Англии. Также с мерсисайдцами он завоевал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

С января пост главного тренера "Реала" занимает Альваро Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо. Сообщалось, что руководство мадридского клуба недовольно результатами после вылета из Лиги чемпионов и отставания от первого места в чемпионате Испании.

