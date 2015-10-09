Перес выбрал главного кандидата на пост тренера "Реала"

Вылет из Лиги чемпионов от "Баварии" вынудил президента "Реала" Флорентино Переса приступить к радикальным реформам в клубе, передают Vesti.kz.

Несмотря на шансы в Ла Лиге, руководство, по данным Fichajes.net, сомневается в способности Альваро Арбелоа вести долгосрочный проект, и его судьба зависит от итогов чемпионата.

Главные тезисы:

• Возвращение Зинедина Зидана: Француз — цель номер один для Переса. Клуб готов предложить ему статус одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

• Полный контроль: главным условием сделки может стать предоставление Зидану карт-бланша на трансферы (чего не было в его прошлые сроки).

• Конкуренция: основной риск для "Реала" — интерес к Зидану со стороны сборной Франции.

• Альтернативы: в шорт-листе Переса также значатся Лионель Скалони и Жозе Моуринью, однако консенсуса по ним пока нет.

Если Арбелоа не возьмёт титул чемпиона Испании, смена тренера станет неизбежной. Мадрид нацелен на возвращение проверенной победной модели во главе с "Зизу".

