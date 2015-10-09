Испания
Сегодня 22:50
 

Перес выбрал главного кандидата на пост тренера "Реала"

Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Вылет из Лиги чемпионов от "Баварии" вынудил президента "Реала" Флорентино Переса приступить к радикальным реформам в клубе, передают Vesti.kz.

Вылет из Лиги чемпионов от "Баварии" вынудил президента "Реала" Флорентино Переса приступить к радикальным реформам в клубе, передают Vesti.kz.

Несмотря на шансы в Ла Лиге, руководство, по данным Fichajes.net, сомневается в способности Альваро Арбелоа вести долгосрочный проект, и его судьба зависит от итогов чемпионата.

Главные тезисы:

• Возвращение Зинедина Зидана: Француз — цель номер один для Переса. Клуб готов предложить ему статус одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

• Полный контроль: главным условием сделки может стать предоставление Зидану карт-бланша на трансферы (чего не было в его прошлые сроки).

• Конкуренция: основной риск для "Реала" — интерес к Зидану со стороны сборной Франции.

• Альтернативы: в шорт-листе Переса также значатся Лионель Скалони и Жозе Моуринью, однако консенсуса по ним пока нет.

Если Арбелоа не возьмёт титул чемпиона Испании, смена тренера станет неизбежной. Мадрид нацелен на возвращение проверенной победной модели во главе с "Зизу".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

