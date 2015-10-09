"Реал" рискует потерять главную звезду из-за возвращения экс-тренера

Мадридский "Реал" рассматривает возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера после разочаровывающих результатов текущего сезона под руководством Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет Fichajes.net, потенциальный камбэк "Особенного" столкнулся с серьёзным препятствием в лице главной звезды клуба — Винисиуса Жуниора.

Основные факты:

• Кризис управления: после вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство клуба ищет замену Арбелоа, и кандидатура Моуринью (ныне возглавляющего "Бенфику") снова на столе у Флорентино Переса.

• Конфликт интересов: отношения между Моуринью и Винисиусом резко обострились после недавнего матча в Лиге чемпионов, где тренер подвергся критике за свои комментарии по поводу расистского скандала вокруг бразильца.

• Ультиматум Винисиуса: на фоне переговоров о продлении контракта до ЧМ-2026, нападающий дал понять, что назначение португальца может заставить его пересмотреть своё будущее в Мадриде.

• Позиция "Особенного": сам Моуринью уклончиво отвечает на вопросы о своём будущем в Лиссабоне, признавая, что "не все зависит от него", что подогревает слухи о его готовности вернуться на "Сантьяго Бернабеу".

Предстоящее лето станет определяющим для проекта "сливочных". Клубу предстоит сделать выбор между жёсткой дисциплиной Моуринью и сохранением гармонии в отношениях со своими лидерами.

Ранее слухи отправляли в "Реал" таких специалистов, как Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!