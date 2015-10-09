Испания
Сегодня 14:38
 

"Реал" рискует потерять главную звезду из-за возвращения экс-тренера

"Реал" рискует потерять главную звезду из-за возвращения экс-тренера

Мадридский "Реал" рассматривает возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера после разочаровывающих результатов текущего сезона под руководством Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" рассматривает возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера после разочаровывающих результатов текущего сезона под руководством Альваро Арбелоа, передают Vesti.kz.

Однако, как пишет Fichajes.net, потенциальный камбэк "Особенного" столкнулся с серьёзным препятствием в лице главной звезды клуба — Винисиуса Жуниора.

Основные факты:

• Кризис управления: после вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство клуба ищет замену Арбелоа, и кандидатура Моуринью (ныне возглавляющего "Бенфику") снова на столе у Флорентино Переса.

• Конфликт интересов: отношения между Моуринью и Винисиусом резко обострились после недавнего матча в Лиге чемпионов, где тренер подвергся критике за свои комментарии по поводу расистского скандала вокруг бразильца.

• Ультиматум Винисиуса: на фоне переговоров о продлении контракта до ЧМ-2026, нападающий дал понять, что назначение португальца может заставить его пересмотреть своё будущее в Мадриде.

• Позиция "Особенного": сам Моуринью уклончиво отвечает на вопросы о своём будущем в Лиссабоне, признавая, что "не все зависит от него", что подогревает слухи о его готовности вернуться на "Сантьяго Бернабеу".

Предстоящее лето станет определяющим для проекта "сливочных". Клубу предстоит сделать выбор между жёсткой дисциплиной Моуринью и сохранением гармонии в отношениях со своими лидерами.

Ранее слухи отправляли в "Реал" таких специалистов, как Зинедин Зидан, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 13 человек

