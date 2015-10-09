Легенда бокса бросил вызов чемпиону мира по футболу

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности провести выставочный бой с легендой лондонского "Арсенала" и чемпионом мира в составе сборной Франции по футболу Тьерри Анри, сообщают Vesti.kz.

57-летний американец отметил, что не исключает такой бой при определённых условиях, в частности — при наличии серьёзного финансового предложения.

"Согласился бы я на выставочный бой с Тьерри Анри? Если учитывать, в каком виде спорта я выступал и то, кем являюсь, если бы мне предложили хорошие деньги, то почему бы и нет? Если бы кто-то предложил мне хорошую сумму, я бы, конечно, вскочил и сказал: "Вот повод снова привести себя в форму". Не хочу приводить себя в форму и точно не буду делать это просто так, ведь я столько лет тренировался. Но да, если бы кто-то сказал: "Эй, у нас есть столько-то долларов, приезжай, потренируйся и проведи выставочный бой", — согласился бы. Больше я не участвую в подобных мероприятиях, потому что большинство из них не стоят того, чтобы тратить на них время, так что не обращаю на них особого внимания. Но такой человек, как он, способен заплатить за то, что хочет сделать", — приводит слова Джонса-младшего портал Sport Bible.

Рой Джонс-младший завершил профессиональную карьеру в 2018 году, а последний раз выходил на выставочный бой в ноябре 2020 года против Майка Тайсона.

Тьерри Анри никогда не выступал в боксе, но неоднократно признавался в любви к этому спорту.

Рой Джонс-младший - абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории, чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжёлой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжёлой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжёлой (версия WBA, 2003) весовых категориях.

