Любительский бокс
Сегодня 07:20
 

Казахстанец дважды побывал в нокдауне, но выиграл бой на Кубке мира по боксу

Казахстанец дважды побывал в нокдауне, но выиграл бой на Кубке мира по боксу Фарух Токтасынов. Фото: КФБ©

Казахстанец Фарух Токтасынов провёл свой первый поединок на первом этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 70 килограммов он встречался с ирландцем Джоном Макконнеллом. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением (3:2) отдали победу Токтасынову.

При этом в первом раунде рефери отсчитал Макконнеллу нокдаун, а во втором и третьем — казахстанцу.

Таким образом, Токтасынов вышел в 1/8 финала.


Первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться - здесь.

