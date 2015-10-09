Алимханулы подал апелляцию на дисквалификацию: президент WBO отреагировал

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы подал апелляцию во Всемирную боксёрскую организацию (WBO) на решение о его дисквалификации после допинг-скандала, сообщают Vesti.kz.

Алимханулы, который владеет титулом WBO в среднем весе, был отстранён до декабря 2026 года после положительного теста на запрещённое вещество - мельдоний.

"Жанибек и его команда подали апелляцию на дисквалификацию, и она сейчас рассматривается. Они не согласны с этим решением и имеют законное право его оспорить. У нас есть внутренняя административная процедура апелляции: специальная комиссия, состоящая из юристов и лицензированных специалистов, выступает в роли судей и выносит окончательное решение", — заявил президент WBO Густаво Оливьери, которого цитирует Boxing Social.

По словам Оливьери, комитет по жалобам и спорам активно рассматривает апелляцию Алимханулы.

"Нам нужно дождаться окончательного решения. Оно может оставить дисквалификацию в силе, изменить её или полностью отменить", — добавил Оливьери.

На фоне сложившейся ситуации WBO ввела временный титул, чтобы поддерживать активность в дивизионе. Этой возможностью воспользовался британец Дензел Бентли, досрочно победивший венесуэльского боксёра Эндри Сааведру и завоевавший титул чемпиона WBO Interim в среднем весе.

Теперь WBO готова назначить бой между Бентли и кубинцем Йоэнлисом Эрнандесом, занимающим второе место в рейтинге организации. Однако перед обязательной защитой Бентли, как ожидается, может провести добровольную — по запросу его промоутера, который сейчас рассматривается.

Если апелляция Алимханулы будет удовлетворена, и дисквалификацию сократят или отменят, WBO может оперативно организовать бой между Алимханулы и Бентли. В таком случае Эрнандес сохранит статус следующего обязательного претендента на чемпионский титул.

Напомним, в декабре Алимханулы сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество — мельдоний. В результате был отменён поединок против чемпионом WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее вскрытие второй пробы также подтвердило наличие запрещённого препарата, после чего началось официальное разбирательство.

В марте Международная боксёрская федерация (IBF) лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, а также дисквалифицировала его до декабря 2026 года. Также IBF исключила казахстанца из своего рейтинга.

WBO, в свою очередь, дисквалифицировала Алимханулы на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе.

