Громкие изменения в рейтинге The Ring: минус Бетербиев, плюс новый чемпион

Авторитетное американское издание The Ring обновило рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий, сообщают Vesti.kz.
В свежей версии списка в топ-10 пробился действующий чемпион по версиям WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. В то же время из рейтинга выбыл россиянин Артур Бетербиев — причиной стала его длительная неактивность.
Актуальный рейтинг сильнейших боксёров планеты вне весовых категорий по версии The Ring на 20 апреля:
- Александр Усик (24-0).
- Наоя Иноуэ (32-0).
- Шакур Стивенсон (25-0).
- Джесси Родригес (23-0).
- Дмитрий Бивол (24-1).
- Дзюнто Накатани (32-0).
- Дэвид Бенавидес (31-0).
- Девин Хейни (33-0).
- Оскар Кольясо (13-0).
- Эмануэль Наваррете (40-2-1).
Последний бой Бетербиев провел в феврале 2025 года против Дмитрия Бивола. Тогда Бивол взял убедительный реванш и сравнял счёт в противостоянии. После этого стороны договорились о проведении трилогии, однако её организация была временно отложена из-за операции, перенесённой Дмитрием.
