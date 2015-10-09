Громкие изменения в рейтинге The Ring: минус Бетербиев, плюс новый чемпион

Авторитетное американское издание The Ring обновило рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий, сообщают Vesti.kz.

В свежей версии списка в топ-10 пробился действующий чемпион по версиям WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. В то же время из рейтинга выбыл россиянин Артур Бетербиев — причиной стала его длительная неактивность.

Актуальный рейтинг сильнейших боксёров планеты вне весовых категорий по версии The Ring на 20 апреля:

Александр Усик (24-0). Наоя Иноуэ (32-0). Шакур Стивенсон (25-0). Джесси Родригес (23-0). Дмитрий Бивол (24-1). Дзюнто Накатани (32-0). Дэвид Бенавидес (31-0). Девин Хейни (33-0). Оскар Кольясо (13-0). Эмануэль Наваррете (40-2-1).

Последний бой Бетербиев провел в феврале 2025 года против Дмитрия Бивола. Тогда Бивол взял убедительный реванш и сравнял счёт в противостоянии. После этого стороны договорились о проведении трилогии, однако её организация была временно отложена из-за операции, перенесённой Дмитрием.

