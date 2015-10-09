Профи-бокс
Громкие изменения в рейтинге The Ring: минус Бетербиев, плюс новый чемпион

©instagram.com/arturbeterbiev

Авторитетное американское издание The Ring обновило рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий, сообщают Vesti.kz.

В свежей версии списка в топ-10 пробился действующий чемпион по версиям WBO и IBF во втором полулёгком весе мексиканец Эмануэль Наваррете. В то же время из рейтинга выбыл россиянин Артур Бетербиев — причиной стала его длительная неактивность.

Актуальный рейтинг сильнейших боксёров планеты вне весовых категорий по версии The Ring на 20 апреля:

  1. Александр Усик (24-0).
  2. Наоя Иноуэ (32-0).
  3. Шакур Стивенсон (25-0).
  4. Джесси Родригес (23-0).
  5. Дмитрий Бивол (24-1).
  6. Дзюнто Накатани (32-0).
  7. Дэвид Бенавидес (31-0).
  8. Девин Хейни (33-0).
  9. Оскар Кольясо (13-0).
  10. Эмануэль Наваррете (40-2-1).

Последний бой Бетербиев провел в феврале 2025 года против Дмитрия Бивола. Тогда Бивол взял убедительный реванш и сравнял счёт в противостоянии. После этого стороны договорились о проведении трилогии, однако её организация была временно отложена из-за операции, перенесённой Дмитрием.

