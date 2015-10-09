Алимханулы уделал Бивола с Канело и вошёл в рейтинг лучших боксеров мира

Казахстанец Жанибек Алимханулы вошёл в пятёрку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии Boxing Metrics, сообщают Vesti.kz.

В обновленном рейтинге P4P Алимханулы занимает пятое место. При этом казахстанец располагается в табеле выше таких известных боксеров, как Дмитрий Бивол и Сауль Канело Альварес.

Топ-10 P4P от Boxing Metrics выглядит так:

Наоя Иноуэ (32-0) — 0.990 Александр Усик (24-0) — 0.952 Теренс Кроуфорд (42-0) — 0.940 Шакур Стивенсон (25-0) — 0.936 Жанибек Алимханулы (17-0) — 0.929 Дмитрий Бивол (24-1) — 0.927 Джай Опетая (30-0) — 0.924 Сауль Альварес (63-3-2) — 0.924 Джесси Родригес (23-0) — 0.897 Давид Бенавидес (31-0) — 0.889.

Скандал с допингом

в декабре Алимханулы сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество мельдоний. В результате был отменён поединок против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее вскрытие второй пробы также подтвердило наличие запрещённого препарата, после чего началось официальное разбирательство.

Решение IBF

В марте Международная боксёрская федерация (IBF) лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, а также дисквалифицировала казахстанского боксёра до декабря 2026 года.

Также IBF исключила Алимханулы из своего рейтинга.

Позиция WBO

Своё решение по Алимханулы вынесла и Всемирная боксёрская организация (WBO): она дисквалифицировала казахстанца на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе.

Достижения Алимханулы

На любительском уровне Алимханулы добился серьёзных результатов: в 2013 году он стал чемпионом мира и чемпионом Азии, а в 2014-м выиграл Азиатские игры. В 2016 году он представлял Казахстан на Олимпийских играх.

В профессиональном боксе Жанибек завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO (с 2022 года) и IBF (с 2023 года) в среднем весе.

Последний бой Алимханулы провёл 5 апреля 2025 года, когда победил француза Анауэля Нгамиссенге техническим нокаутом в пятом раунде и защитил титулы WBO и IBF.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!