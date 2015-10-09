Нокаутёр из Казахстана получил соперника на бой в США: он из зала Канело

Стал известен соперник казахстанского боксёра Евгения Павлова (10-0, 8 КО) по следующему бою в США, сообщают Vesti.kz.

26-летний Павлов вернётся на ринг 25 апреля в рамках вечера бокса в Балтиморе (США).

По информации BoxRec.com, его соперником станет американец Антонио Дантон-Эл (6-5-2, 2 КО). Поединок рассчитан на шесть раундов и пройдёт в лимите второго полулёгкого веса.

Для Павлова предстоящий бой станет вторым в США. Его дебют на американском ринге состоялся в июне 2022 года - тогда он нокаутировал во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-4, 1 КО).

Свой последний бой Павлов провёл в мае 2023 года, когда одержал победу нокаутом в первом раунде над мексиканцем Кевином Родригесом Гарсией (3-19, 1 КО).

В профессионалах Павлов выступает с 2020 года. Казахстанец тренировался в одном зале с бывшим абсолютным чемпионом мира второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО).

