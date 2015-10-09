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Казахстанец из зала Канело высказался о лучших боксерах страны

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Казахстанец из зала Канело высказался о лучших боксерах страны ©instagram.com/pavlov_pablo_/

Казахстанец, выступающий в первом полулегком весе Евгений Павлов (10-0, 8 KO), высказался о лучших боксерах страны, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец, выступающий в первом полулегком весе Евгений Павлов (10-0, 8 KO), высказался о лучших боксерах страны, сообщают Vesti.kz.

- Евгений, назовите пятерку лучших боксеров Казахстана.

- Алимханулы (Жанибек), Бек (Нурмаганбет), Садриддин (Ахмедов), Султан Заурбек ... Их много. Такого топ-5 прям нет, они все у нас лучшие. Каждый по-своему хорош. Если кого-то брать в топ - кого-то нужно убирать, я считаю, это неправильно. Много хороших боксеров у нас, - ответил Павлов корреспонденту Vesti.kz в прямом эфире своего аккаунта в Instagram.

Отметим, что Павлов имеет опыт выступлений на профи-ринге. Одержал десять побед в десяти боях, в восьми случаях нокаутом. Владеет титулом чемпиона мира по версии WBA International в первом легчайшем весе с 2021 года. Тренировался в одном зале с абсолютным чемпионом мира второго среднего веса мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО).

В мае текущего года Евгений подписал эксклюзивный контракт с промоутерской компанией CES Boxing.

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