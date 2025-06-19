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В UFC намекнули на возвращение Рахмонова? Появился неожиданный анонс

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В UFC намекнули на возвращение Рахмонова? Появился неожиданный анонс ©урар Казангапов/Vesti.kz

Поклонники казахстанского бойца Шавката Рахмонова вновь получили повод для надежды на его скорое возвращение в октагон. На этот раз интерес разгорелся вокруг неожиданной публикации со стороны официального экипировочного партнера UFC, передают Vesti.kz.

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Поклонники казахстанского бойца Шавката Рахмонова вновь получили повод для надежды на его скорое возвращение в октагон. На этот раз интерес разгорелся вокруг неожиданной публикации со стороны официального экипировочного партнера UFC, передают Vesti.kz.

На сайте экипировочного производителя в разделе UFC на короткое время появились бойцовские шорты с именем Шавката Рахмонова, но вскоре были удалены без объяснения причин. Однако внимательные фанаты и инсайдеры успели сохранить изображения появившийся товар, чем вызвали волну обсуждений в соцсетях: не является ли это скрытым намеком на то, что Рахмонову уже назначили бой?

Некоторые считают, что местом для объявления громкого камбэка станет исторический турнир UFC в Баку, который состоится в ночь с 21 на 22 июня и станет первым в истории организации турниром в Азербайджане.

"Если у Шавката действительно запланирована дата возвращения, UFC Baku был бы хорошим местом, чтобы объявить об этом. Я хочу верить!" - пишет эксперт из MMAmania.

Напомним, что ранее казахстанец Шавкат Рахмонов также сделал заявление о поединке с чемпионом, который планирует провести до конца текущего года.

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