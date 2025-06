В UFC намекнули на возвращение Рахмонова? Появился неожиданный анонс

Поклонники казахстанского бойца Шавката Рахмонова вновь получили повод для надежды на его скорое возвращение в октагон. На этот раз интерес разгорелся вокруг неожиданной публикации со стороны официального экипировочного партнера UFC, передают Vesti.kz.

На сайте экипировочного производителя в разделе UFC на короткое время появились бойцовские шорты с именем Шавката Рахмонова, но вскоре были удалены без объяснения причин. Однако внимательные фанаты и инсайдеры успели сохранить изображения появившийся товар, чем вызвали волну обсуждений в соцсетях: не является ли это скрытым намеком на то, что Рахмонову уже назначили бой?

Shavkat Rakhmonov got a fight soon??



Venum has custom shorts for him up for sale now, wasn't up yesterday. pic.twitter.com/Me3pkx5Lzm