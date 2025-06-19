Казаху поставили вердикт перед боем с одноклубником Хабиба в UFC

Эксперты высказались о предстоящем противостоянии казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Азата Максума (17-1) против представителя России Тагира Уланбекова (16-2), передают Vesti.kz.

Бой пройдет в ночь с 21 на 22 июня в рамках турнира UFC Fight Night в Баку (Азербайджан). Авторитетный ресурс Sherdog уже дал оценку противостоянию, поставив Максуму неоднозначный вердикт. Эксперты отмечают, что несмотря на безупречный послужной список на региональной сцене, в UFC казахстанец пока "не впечатляет".

В частности, они указывают на низкую активность в стойке и недостаточную эффективность в борьбе, которая ранее приносила ему победы.

"Максум - безусловно одаренный атлет, но его стиль пока не впечатляет на уровне UFC, несмотря на безупречный рекорд в региональных лигах. Его ударная техника малорезультативна и не оказывает давления на соперников, а борьба, принесшая успех на местной сцене, не дала контроля в прошедших боях", - отметили эксперты.

По мнению аналитиков, Уланбеков будет фаворитом встречи и способен навязать Максуму "игру в кошки-мышки" за счет грамотного контроля и физического превосходства. Прогноз экспертов - победа россиянина решением судей.

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21-14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17-7), уступив единогласным решением.

Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1). В последний раз он выступал 18 января текущего года, решением победив Клэйтона Карпентера (8-1).

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