Официально! UFC объявил бой Алмабаева и узбекского нокаутера

Официальный аккаунт UFC в Instagram выложил анонс четырех поединков, которые пройдут на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 1 на 2 марта. В этом списке значится поединок казахстанца Асу Алмабаева (21-2), сообщают Vesti.kz.

Три из четырех анонсированных боя пройдут в наилегчайшей весовой категории. В главном событии вечера встретятся первый номер рейтинга Брэндон Ройвал (17-7) и шестой номер Манел Капе (20-7).

Занимающий восьмое место Алмабаев подерется со своим "соседом" с девятой строчки австралийцем Стивом Эрцегом (12-3). Также в этом весе был объявлен поединок с участием 12-го номера рейтинга американца Чарльза Джонсона (17-6), побеждавшим казахстанцев Жалгаса Жумагулова и Азата Максума. Он подерется с идущим на серии из 10 побед узбекским нокаутером Рамазонбеком Темировым (18-3).

Еще один подтвержденный бой пройдет в легком весе. В нем Насрат Хакпараст (17-5) встретится с Эстебаном Рибовичем (14-1).

Напомним, что 30-летний Асу идет на серии из 17 побед кряду. В UFC у казахстанца четыре победы в четырех проведенных поединках.

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