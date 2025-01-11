Топовый турнир UFC с Махачевым и Нурмагомедовым могут отменить. Причина серьезная

Проведение первого номерного турнира 2025 года UFC 311 в Лос-Анджелесе могут отменить и перенести за неделю до события. Информация об этом появилась у инсайдера и журналиста Ариэля Хельвани, передают Vesti.kz.

Крупное событие в мире ММА должно пройти в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Но теперь его могут перенести в другой город.

"В UFC прошли переговоры о статусе турнира UFC 311, который состоится в следующие выходные. В настоящее время UFC 311 запланирован на арене Intuit Dome в Инглвуде. Очевидно, что в настоящее время этот регион переживает разрушительный кризис, связанный с лесными пожарами. Вчера национальная футбольная лига объявила о переносе игры плей-офф между "Рэмс" и "Вайкингс", запланированной на понедельник на стадионе SoFi в Инглвуде, в Глендейл (штат Аризона, США). На данный момент UFC 311 остается в Инглвуде. И все надеются на это. Но они следят за ситуацией и готовы перенести кард, если потребуется. О переносе на другую дату речи не идет. Очевидно, что это событие должно состояться в ближайшее время. До мероприятия осталось восемь дней. Лас-Вегас будет первой альтернативой. Стоит отметить, что T-Mobile Arena не забронирована на следующую субботу, 18 января", - говорится в его сообщении.

Напомним, что в главном событии UFC 311 пройдет титульный реванш в легком весе между Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3). В соглавном событии вечера за титул в легчайшем дивизионе поспорят Мераб Двалишвили (18-4) и Умар Нурмагомедов (18-0).

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