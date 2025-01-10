Бой Махачев - Царукян на UFC 311. Разбор реванша, прогноз эксперта и прямая трансляция

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году - UFC 311. В главном событии вечера пройдет титульный реванш между чемпионом легкого дивизиона россиянином Исламом Махачевым (26-1) и претендентом Арманом Царукяном (22-3), представляющим Армению. Известный эксперт Айдар Махметов поделился своим мнением по этому бою с корреспондентом Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

33-летний Махачев и 28-летний Царукян знают друг друга по очному противостоянию в апреле 2019 года. Тогда файтер из Дагестана победил единогласным решением судей, а для представителя Армении это был дебют в лучшей лиге мира.

С тех пор Ислам одержал победу в девяти боях подряд, а у Армана за это время накопилось 9-1. Махачев проведет четвертую защиту титула, а Царукян впервые подерется в поединке за пояс.

"Когда смотрел их первый бой - не знал об Армане ничего. После первого раунда я понял, что Царукян - парень, у которого все есть, он уже был универсальным бойцом. Он меня очень впечатлил, как он двигался, какой бой дал Исламу. Да, он проиграл, сомнений в победителе не было, но он дал очень серьезный бой, хорошо подрался. С того боя я начал за ним пристально наблюдать. И он оправдал ожидания, показал, что даже ребята из зажиточных семей, у которых никогда нет проблем с деньгами, могут добиваться больших успехов. Это все-таки единоборства, а там обычно успеха добиваются голодные ребята из простых семей. Царукян с тех пор очень вырос, и он уверен в своей победе. По крайней мере, он эту уверенность пытается излучать. Единственное, я не очень понял его последнюю фразу, в которой он сказал, что в случае победы пройдет пешком через всю Россию. В комментариях пишут: "Значит, он уже проиграл". Ну как он будет пешком идти через всю Россию? Это же невозможно (смеется). Соответственно, он не совсем верит в свою победу. Либо это была неудачная формулировка. А мы знаем, что Арман, несмотря на свое образование, иногда позволяет себе быть неудачным в своих формулировках, в том числе прилюдно, на пресс-конференциях, и это может стоить ему пятен на репутации".

Говоря о предстоящем титульном реванше, Махметов отметил прогресс Армана за последние годы. При этом эксперт признал, что еще в первом бою с Исламом Царукян серьезно его удивил.

"Мне понравились тренировки Армана, особенно эти интересные моменты, когда он ходит в среднегорье, задержав дыхание, кто сколько пройдет. И якобы именно это помогло ему перетерпеть удушающий в бою с Оливейрой. Но мне не понравился его бой с Чарльзом. Очень много дыр было. Я думал, что он победит досрочно в доминирующей манере, но Оливейра дал мощнейший бой. Там Арман обнажил свои дыры в партере, и в этой связи сложно будет его победу прогнозировать. Во-первых, Ислам крупнее и мощнее, во-вторых, у Ислама есть победа в первом поединке, а психологически это все равно не может не играть роль, в-третьих, Ислам таких ошибок не простит - он очень мощный грэпплер, и сам может финишировать из таких позиций".

Опасным Махметов считает тот фактор, что в своем последнем поединке, против, Царукян обнажил серьезные проблемы. И ими такой мастер, как Махачев, вполне может воспользоваться.

"Махачев очень разнообразен в грэпплинге и неплох в стойке. Но у Армана есть шансы. С момента боя Махачева с Адриано Мартинсом прошло много времени, и после этого Ислам вышел на серию из 14 побед, но тот бой все же показал, что запредельно сильные удары Ислам не может держать. У него нет такой держалки, как у Хабиба. И если Арман хорошо попадет - в этом его шанс. Потому что в первом бою с Волкановски Ислам тоже упал в нокдаун. Во-вторых, если Арман подойдет к этому бою правильно с точки зрения функционалки, то он сможет держать темп Ислама. И это может привести к тому, что Ислам в пятом раунде, как в бою с Волкановски, просядет. Да, там был длинный перелет, непривычный часовой пояс - это могло сказаться. Сейчас же Ислам тренируется в Лас-Вегасе, а бой пройдет в Лос-Анджелесе, тот же часовой пояс, четыре часа на машине. Он более серьезно подошел к этой подготовке. Я думаю, что Ислам должен выиграть этот бой, но у Армана есть шансы, пусть и не слишком большие. Попасть ударом либо попытаться передышать и перебить. Только два этих варианта. Болевым или удушающим он его не сможет победить, нокаутом - только если хороший лаки-панч будет. Только такие шансы, а в другом случае Ислам должен выиграть. 70 на 30 в пользу Махачева. Арман, по большому счету, по всем параметрам Исламу уступает", - заключил Махметов.

Взвесив все за и против, эксперт пришел к выводу, что победа Махачева будет наиболее логичным итогом противостояния. Но лишать Царукяна каких-либо шансов на успех тоже не стоит.

Отметим, что второй бой Махачев - Царукян возглавит турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе. Он пройдет в воскресенье, 19 января, ориентировочно в 10:00 по времени Астаны. На территории Казахстана поединок покажет телеканал Setanta Sports, также трансляция будет доступна по подпискам на сервисах UFC Fight Pass и "Кинопоиск".