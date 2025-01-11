Первый турнир UFC в 2025 году. Чьи бои смотреть и где будет прямая трансляция?

В ночь на воскресенье, 12 января, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый турнир UFC в 2025 году. Корреспондент Vesti.kz - о том, что интересного ждет зрителей ближайшей ночью и завтрашним утром.

Ивент пройдет на арене UFC Apex, и он включит в себя 14 поединков. В предварительном карде пройдут восемь боев, в главном - еще шесть поединков.

Бои ранних прелимов начнутся в 02:00 по казахстанскому времени. С 05:00 начнется главный кард. Целиком турнир можно будет посмотреть на UFC Fight Pass и "Кинопоиске", а отдельно главный кард покажет телеканал Setanta Sports 2.

В рамках турнира выступят сразу четверо непобежденных бойцов. Кард откроет бой в легком весе между Нурулло Алиевым (9-0) из Таджикистана и Джо Солецки (13-5) из США.

В полутяжелом весе в прелимах выступит представитель Бахрейна Магомед Гаджиясулов (9-0). Его соперником станет бразилец Бруно Лопес (13-1).

В полусреднем весе дебютирует непобежденный американец Джейкоб Смит (9-0), которого ждет поединок с его соотечественником Престоном Парсонсом (11-5).

В главном карде будет еще один небитый дебютант. Полулегковес из США Остин Баши (13-0) подерется с другим американцем Кристианом Родригесом (11-2).

Сразу в трех боях можно увидеть экс-соперников казахстанских файтеров. В предварительном карде выступит бразильский легковес(18-8). Боец, проигрывавший Дамиру Исмагулову в 2019 году, встретится с американцем(18-6-0-1).

В наилегчайшем весе американец Хосе Джонсон (16-9), в последнем поединке проигравший Асу Алмабаеву, выступит против бразильца Фелипе Бунеса (13-7).

В соглавном событии вечера пройдет поединок полусредневесов. Аргентинец Сантьяго Понзиниббио (29-8) встретится с представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (19-6). Три года назад Харрис был нокаутирован Шавкатом Рахмоновым.

Что касается главного события вечера, то в нем встретятся топовые представительницы минимального веса из Бразилии -(14-5) и(13-5). Дерн занимает шестое место в рейтинге дивизиона, а Рибас - восьмое.

Любопытно, что это единственные бойцы из 28 участников, которые входят в рейтинги UFC.

Полностью кард турнира выглядит так:

Фото: UFC©️