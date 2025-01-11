Зайнутдинов помог "Бешикташу" одержать восьмую победу в чемпионате Турции

Сегодня, 11 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Бодрумспором", передают Vesti.kz.

Матч прошел в Стамбуле и завершился победой "Бешикташа" со счетом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Чиро Иммобиле и Чер Н Дур.

Отметим, что 26-летний казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.

В актуальной таблице лиги "Бешикташ" занимает пятое место с 30 набранными очками, а "Бодрумспор" находится в зоне вылета - они на 17-й позиции с 15 баллами.

Добавим, что эта победа стала восьмой для команды Зайнутдинова в чемпионате Турции.