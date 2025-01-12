ПСЖ предложил новую цену за звезду "Наполи"

"Пари Сен-Жермен" намерен этой зимой подписать контракт с вингером "Наполи" и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, ПСЖ оптимистично настроен на заключение соглашения с "Наполи" по Кварацхелии по цене, значительно ниже первоначальной, запрашиваемой в размере 80 миллионов евро. Текущее предложение выше 60 миллионов евро. Возможно, о сделке между сторонами будет объявлено на следующей неделе.

Кварацхелия находится в "Наполи" с 2022 года. За его трансфер неаполитанцы заплатили "Динамо" (Батуми) 13,3 миллиона евро. Контракт игрока с итальянским клубом действует до 30 июня 2027-го, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

Также Хвича играл за казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и тбилисское "Динамо".

В нынешнем сезоне Серии А на его счету пять голов и три голевые передачи после 17 матчей за "Наполи".