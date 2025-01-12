Стало известно, когда талант из Узбекистана станет игроком "Манчестер Сити"

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов готовится к завершению своего трансфера из французского "Ланса" в "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Repost.uz.

Сообщается, что переход состоится в начале следующей недели.

По данным журналиста Фабриса Хокинса, в ближайшие дни 20-летний футболист пройдет медицинский осмотр в Манчестере и подпишет контракт с новым клубом. В предстоящем матче "Ланса" против "Гавра" 12 января Хусанов участия уже не примет.

Сумма трансфера составит рекордные для "Ланса" 50 миллионов евро, включая бонусы, из которых 40 миллионов составляют фиксированную часть сделки, как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо.