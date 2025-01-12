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Переезд к Месси? Неймар решил свое будущее

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Переезд к Месси? Неймар решил свое будущее ©ФК "Аль-Хиляль"

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар решил не продлевать контракт с клубом, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар решил не продлевать контракт с клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации UOL Esporte, 32-летний бразилец покинет команду летом на правах свободного агента.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Неймара в "Интер Майами", где выступают его бывшие одноклубники по "Барселоне" Лионель Месси и Луис Суарес.

Напомним, что Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" в августе 2023 года. За это время он провел семь матчей во всех турнирах, отметился одним голом и тремя ассистами.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар уже намекнул своим партнерам по клубу из Саудовской Аравии о намерении продолжить карьеру в американской лиге, что подогревает интерес к его возможному трансферу в Майами.

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