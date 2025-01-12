Ислам Махачев изменил мнение о противостоянии Роналду - Месси
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Боец отметил, что его предпочтения изменились в последнее время из-за переезда Роналду в Саудовскую Аравию и Месси - в США.
"Я думаю, Роналду. Я не знаю, как личность мне больше нравится Роналду. Они оба играют очень хорошо. На высочайшем уровне. Но как личность мне больше нравится Роналду.
Раньше мне нравился Месси, Хабиб всегда был за "Реал", а я за "Барселону". Но все изменилось. Месси сейчас живет в Майами, а Криштиану - в Саудовской Аравии, так что Криштиану", - сказал Махачев на стриме Эдина Росса.
Напомним, что следующий бой Махачев проведет 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Его соперником станет Арман Царукян, и это будет реванш для обоих бойцов.
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