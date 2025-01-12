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Быстрый гол решил исход матча клуба Аймбетова

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Быстрый гол решил исход матча клуба Аймбетова ©instagram.com/adskulubu/

Клуб "Адана Демирспор" уступил "Газиантепу" в матче 19 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

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Клуб "Адана Демирспор" уступил "Газиантепу" в матче 19 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Газиантепе завершилась с минимальным счетом в пользу хозяев поля - 1:0.

Единственный гол на четвертой минуте забил Давид Окереке.

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов вышел в стартовом составе "Адана Демирспор" и отыграл до 78 минуты после чего его заменил Салих Кавразлы.

29-летний нападающий забил три гола в 13 матчах нынешнего сезона турецкой Суперлиги.

"Адана", набрала пять очков и занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Газиантепа" 25 баллов и восьмое место в Турецкой Суперлиге.

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