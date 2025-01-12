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Абсолютному чемпиону мира назвали нового соперника

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Абсолютному чемпиону мира назвали нового соперника ©twitter.com/naoyainoue_410

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО), получил нового соперника для боя, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxing Scene.

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Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, японец Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО), получил нового соперника для боя, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxing Scene.

Поединок состоится 24 января в Токио.

Изначально Иноуэ должен был встретиться с австралийцем Сэмом Гудманом, претендентом на титул IBF, однако из-за травмы австралийца его заменит южнокорейский боксер Йе Чун Ким (21-2-2, 13 КО).

Промоутер японской звезды Хидэюки Охаси заявил, что после этого поединка Иноуэ официально откажется от титула WBA.

Это позволит узбекскому боксеру Муроджону Ахмадалиеву получить статус полноправного чемпиона. Весной 2025 года Иноуэ планирует провести защиту титула WBC в США против мексиканца Алана Давида Пикассо.

Япония Профессиональный бокс Южная Корея

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