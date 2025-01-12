"Реал" лишили лидерства в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" утратил лидерство в испанской Ла Лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после матча "Атлетико" - "Осасуна". Земляки "Реала" обыграли гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 55 минуте забил аргентинец Хулиан Альварес.

Отметим, что на седьмой минуте отличился Антуан Гризманн. Но, гол французского нападающего "Атлетико" был отменен после просмотра VAR.

Таким образом, "Атлетико" набрал 44 очка и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. На втором месте идет "Реал", набравший 43 балла.

У идущей на третьем месте "Барселоны" 38 очков.