"Аль-Хиляль" нашел замену Неймару в "Ливерпуле". Это не Салах

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес может перейти в саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Anfield Watch саудовские клубы проявляют интерес к 25-летнему Нуньесу.

Среди претендентов на уругвайца особенно выделяется "Аль-Хиляль", который рассматривает Нуньеса как возможную замену Неймару, планирующему покинуть клуб.

Руководство "Аль-Хиляля" восхищено игрой нападающего и видит в его трансфере ключевой шаг для повышения статуса команды на мировой арене.

Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" намерен вместо Неймара подписать из "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В этом сезоне Нуньес сыграл 26 матчей за "Ливерпуль", записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи. Его контракт с "красными" действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 65 миллионов евро.