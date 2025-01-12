Махачеву "выбрали" Рахмонова для прощального боя в UFC

Бывший чемпион UFC из Великобритании Майкл Биспинг поделился мнением о возможном поединке действующего чемпиона промоушена в легком весе россиянина Ислама Махачева против казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Ранее Махачев заявил, что подумывает подняться в весе и встретиться с Рахмоновым.

"Махачев открыто говорил, что не хочет драться с Белалом Мухаммадом, ведь они оба — братья-мусульмане. Это, безусловно, усложняет его путь к второму титулу, но Ислам явно стремится приумножить свое наследие. По словам тренера Хавьера Мендеса, Махачев планирует завершить карьеру к 35 годам. Однако, если Шавкат Рахмонов победит Белала Мухаммада, Ислам наверняка попробует подняться в полусредний вес ради поединка за второй пояс. Но это возможно только при условии, что Шавкат улучшит свою форму, ведь в бою против Иэна Гэрри он выглядел неубедительно. Если Мухаммад покажет свой лучший уровень, он может задавить Рахмонова. Если же Шавкат станет чемпионом, то бой с ним может стать для Ислама последним в карьере. До сих пор обладателями двух поясов UFC становились лишь немногие: Рэнди Кутюр, Дэн Хендерсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и другие. Махачев явно хочет присоединиться к этой элите", — цитирует Биспинга Sport24.

По словам британца, в легком весе у Ислама остался только один достойный соперник — Джастин Гейджи, которому нужно выиграть бой, чтобы снова стать претендентом на титул.

"Махачев заслужил право выбирать себе бои. Если он решит пойти за вторым поясом, я поддержу его. Поединки с Ильей Топурией или другими бойцами легкого дивизиона ему ничего не дадут, как и реванш с Алеком Волкановски", — добавил Биспинг.

Напомним, что Мухаммад и Рахмонов должны были подраться на турнире UFC 310, прошедшем 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако Белал снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Вместо него вышел ирландец Иэн Гэрри, проигравший казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов.

Махачев вернется в октагон 19 января и проведет защиту своего титула против армяно-российского файтера Армана Царукяна.