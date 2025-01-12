Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 13:47
 

Скандалом обернулся бой экс-чемпиона мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Скандалом обернулся бой экс-чемпиона мира по боксу ©Depositphotos.com/elmirex2009

В Кельне (Германия) состоялся вечер бокса, в рамках которого сошлись местные представители второго среднего веса Тайрон Цойге (29-2-1, 16 КО) и Серхат Парлак (6-1, 3 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

В Кельне (Германия) состоялся вечер бокса, в рамках которого сошлись местные представители второго среднего веса Тайрон Цойге (29-2-1, 16 КО) и Серхат Парлак (6-1, 3 КО), передают Vesti.kz.

Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой Цойге судейским решением по итогам десяти раундов (96-94, 97-93 и 98-93).

Однако многие фанаты бокса и эксперты остались недовольны таким исходом, поскольку, по их мнению, бой выиграл Парлак, который со своей стороны также был уверен, что победил. Но, увы...

Для Цойге это 29-я победа при двух поражениях и одной ничьей. Парлак потерпел первую неудачу в профессиональной карьере при шести выигрышах.

Цойге - действующий чемпион Европейского Союза по линии EBU EU и бывший чемпион мира по версиям WBA (2016-2018), GBU (2016-2018) и IBF International во втором среднем весе.

Профессиональный бокс Германия

Реклама

Живи спортом!