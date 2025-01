Скандалом обернулся бой экс-чемпиона мира по боксу

В Кельне (Германия) состоялся вечер бокса, в рамках которого сошлись местные представители второго среднего веса Тайрон Цойге (29-2-1, 16 КО) и Серхат Парлак (6-1, 3 КО), передают Vesti.kz.

Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой Цойге судейским решением по итогам десяти раундов (96-94, 97-93 и 98-93).

Однако многие фанаты бокса и эксперты остались недовольны таким исходом, поскольку, по их мнению, бой выиграл Парлак, который со своей стороны также был уверен, что победил. Но, увы...

Serhat Parlak (6-1) delivered a strong performance and pushed Tyron Zeuge (29-2-1) to the brink of defeat, but the judges saw it differently in Cologne, Germany 🇩🇪. The unanimous decision in favor of Zeuge was scored 96-94, 97-93, and 98-93.



#ZeugeParlak pic.twitter.com/FKgUp3KlTm