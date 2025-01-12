Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета (Видео)

Бывшего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета после спора со стюардессой во время полета из Лас-Вегаса в Калифорнию, передают Vesti.kz.

По информации West Till Death MMA, инцидент начался, когда стюардесса обратилась к пассажирам, сидящим рядом с аварийным выходом, с просьбой подтвердить свою готовность помочь другим в случае чрезвычайной ситуации. Хабиб, не сразу поняв, о чем идет речь, не дал четкого ответа. После нескольких повторных попыток объяснить ситуацию стюардесса настояла на том, чтобы пересадить его на другое место.

Менеджер экипажа попытался разрешить конфликт, объяснив, что пересадка связана с сомнениями стюардессы в способности Хабиба оперативно помочь в экстренной ситуации. Нурмагомедов отказался, сославшись на несправедливость такого решения. Несмотря на это, Хабиба вывели из самолета. Его друг также покинул рейс вместе с ним.

Нурмагомедов официально завершил карьеру в 2021 году, не потерпев ни одного поражения в ММА - 29 побед в 29 боях. На данный момент Хабиб помогает соотечественнику Исламу Махачеву с подготовкой к бою против армяно-российского файтера Армана Царукяна. Он состоится 18 января в рамках турнира UFC 311 в США.